В Москве пройдет фестиваль японского кино

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Во вторник, 19 ноября, в Москве откроется Фестиваль японского кино. Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве Японии, он продлится до 1 декабря и станет уже 53-м Фестивалем японского кино в РФ. Первый прошел в 1963 году.

Проведение Фестиваля запланировано в кинотеатрах "КАРО 11 Октябрь" и "КАРО 7 Атриум", отметили в посольстве Откроет кинофорум мюзикл-комедия "Потанцуй со мной". В программе представлены ленты разных жанров, в частности, комедия "Переезд по-самурайски", детективы "Отель "Маскарад" и "Судьба", документальная биография знаменитой пианистки "Фудзико" и другие ленты.

В день открытия Фестиваля, во вторник, 19 ноября, в 12:30 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (улица 1-я Тверская-Ямская, д.2 ) состоится посвященная ему пресс-конференция..

В пресс-конференции примут участие полномочный министр посольства Японии Тосио Ямамото, директор московского офиса "Джапан фаундэйшн" Масакадзу Такахаши, а также гости Фестиваля - исполнительный продюсер, генеральный директор ALTAMIRA PICTURES Сёдзи Масуи и продюсер Такао Цутимото.

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Аккредитация завершается за час до начала мероприятия.