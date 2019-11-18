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Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко написал рапорт об отставке, чтобы уйти на пенсию, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в понедельник.

Савченко родился 30 апреля 1961 года, отмечается на сайте УВД на метрополитене. В органах внутренних дел служит с 1981 года. Тогда он занял должность милиционера 7 отделения милиции по охране метрополитена ГУВД Мосгорисполкома. В период службы Савченко окончил Московскую специальную среднюю школу милиции, а в 1992 году – Высшую юридическую заочную школу МВД России по специальности "правоведение".

На руководящих должностях в правоохранительных органах с 1995 года. Назначен руководителем УВД на московском метрополитене в 2011 году. 58-летний Савченко женат, воспитывает сына и дочь. Имеет государственные и ведомственные награды, а также удостоен наградного оружия.

Николай Савченко МВД Москва

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