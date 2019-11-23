Мороз в Москве третью ночь подряд обновил температурный рекорд осени

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на ВДНХ, где расположена главная столичная метеостанция, к 8:00 субботы опустилась до минус 11 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самая холодная ночь с начала осени 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что морозы в Москве третьи сутки подряд обновляют минимум осенней температуры. В ночь на четверг, 21 ноября, в городе похолодало до минус 8,5 градуса, в ночь на пятницу, 22 ноября, - до минус 10,7 градуса.

Самым холодным в истории метеонаблюдений 23 ноября было в 1902 году. Тогда в Москве было зафиксировано минус 19,2 градуса.

По прогнозу синоптиков, морозная и сухая погода в столичном регионе сохранится до середины следующей недели.