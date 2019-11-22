В Москве прошла самая морозная ночь с начала осени

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ночь на 22 ноября стала самой морозной в Москве с начала осени. Главная городская метеостанция на ВДНХ в 6 утра зафиксировала минус 9,3 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.

Предыдущий температурный минимум в городе был зафиксирован прошлой ночью - минус 8,5 градуса.

Абсолютный температурный рекорд для 22 ноября был установлен в 1946 году - минус 22,8 градуса.

Морозы с ночными температурами, близкими к минус десяти градусам, сохранятся в столице до начала следующей неделе, прогнозируют синоптики.