Синоптики предупредили москвичей о резком падении давления к субботе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Москве атмосферное давление до четверга будет понижаться в среднем на 5 мм ртутного столба в сутки, а в пятницу падение будет резким и в субботу оно составит 733-735 мм, предупредили "Медиановости". В полдень понедельника давление в городе составляло 761 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в течение недели западный циклон оттеснит на юго-восток, в Поволжье гребень высокого давления, в субботу центр циклона будет рядом с Москвой, в регионе потеплеет.

В связи с перепадом давления на этой неделе могут себя плохо чувствовать метеозависимые люди. Также могут пострадать те, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями или недавно перенес инфаркт или инсульт, пишут "Метеоновости".

Пик аномально высокого давления в Москве был зафиксирован 21 ноября. В этот день метеостанция на ВДНХ зафиксировала рост давления до 772,3 мм ртутного столба. В последний раз столь высокое давление было в столице 30 ноября 2002 года.