Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга опустилась до минус 7,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Ночь на 21 ноября стала самой морозной в Москве с начала нынешней осени", - сказал собеседник агентства.

Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября - минус 3,8 градуса, уточнили в метеобюро.

По данным многолетних наблюдений, самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до минус 24,4 градуса.

Морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября, сообщает в свою очередь Гидрометцентр России.

В пятницу и субботу ночью в Москве, по прогнозу метеослужбы, ожидается до минус 6-8, по области местами - до минус 11 градусов. В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от минус 4 до минус 9 градусов.