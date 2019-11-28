В Мосгордуме предложили обязать россиян прививать детей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы предложили законодательно обязать родителей делать детям прививки с учетом медицинских противопоказаний и затем внести такой же законопроект в Государственную думу. Об этом на круглом столе по иммунизации сообщила депутат Лариса Картавцева.

Картавцева возглавляет комиссию Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Член думского комитета по труду и соцполитике Татьяна Кривенко предложила вынести это предложение на публичные слушания с участием экспертов и родителей.

Глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова предложила принимать в школы и детские сады только детей, имеющих документ, "подтверждающий прохождение процедуры иммунизации в соответствии с календарем профилактических прививок".

Она считает, что нужно закрепить законодательно ответственность родителей за отказ от вакцинации без медицинских противопоказаний, в том числе если в результате ребенок получает инвалидность и умирает. Также она предложила предусмотреть административную ответственность за распространение заведомо ложной, неподкрепленной медицинскими фактами информации о негативном влиянии прививок на организм ребенка.

В начале сентября, еще до выборов в Мосгордуму ее спикер Алексей Шапошников обещал до конца сессии внести в парламнет законопроект о переводе на домашнее обучение детей, не прошедших календарь прививок.