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В Мосгордуме предложили переводить детей без прививок на домашнее обучение

В Мосгордуме предложили переводить детей без прививок на домашнее обучение
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Школьники, не прошедшие календарь прививок, могут быть переведены на домашнее обучение, лишать его права на образование нельзя, но можно отрегулировать вопрос о его посещении школы, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он пообещал осенью внести и рассмотреть законопроект, в котором будут прописаны правила приема в школы и посещения школ детьми, не привитыми от инфекционных заболеваний. По словам Шапошникова, это будут поправки в федеральные законы об образовании, об основах охраны здоровья граждан и об иммунопрофилактике инфекционных болезней.

Мосгордума рассмотрит этот законопроект и внесет его в Госдуму, уточнил он.

Мосгордума Алексей Шапошников Госдума

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