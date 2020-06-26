В Думе предложили защитить права родителей-антипрививочников с помощью штрафов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы от "Единой России" обратилась в Минюст с предложением штрафовать чиновников и организации за нарушение прав родителей: речь, в частности, идет о введении ответственности для школ и детсадов за отказ принимать ребенка без прививки, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на направленное в министерство письмо парламентариев.

Авторы данного документа - депутаты Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников. Они предлагают включить в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ статью о наказании для должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей.

В числе этих прав - право на выбор формы образования, ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

Земцов поясняет, что норма о медицинских обследованиях включает в себя и возможность родителей отказаться от прививок для их детей без запрета на посещение образовательных учреждений. "По закону профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей", - обращает внимание депутат, добавляя, что у родителей есть полное право отказаться от таких медицинских вмешательств.

Авторы инициативы предлагают штрафовать чиновников и организации, нарушившие вышеупомянутые права родителей. Для должностных лиц предлагается ввести штрафы в сумме 10-30 тыс. рублей, для юридических - 50-100 тыс. рублей. Депутаты в пояснительной записке к письму отмечают, что сейчас невозможно привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение вышеперечисленных прав родителей. В Минюсте подтвердили, что обращение депутатов находится в ведомстве на рассмотрении.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с изданием отметила систематическое поступление жалоб на отказ принять ребенка в детский сад или школу из-за отсутствия прививок.

"Надо заметить и тот факт, что большинство уходящих на семейное обучение - это ярые антипрививочники, которые устали бороться с системой. Введение новой статьи в КоАП поможет в решении сложившейся проблемы", - уверена она.

Адвокат по медицинским вопросам Анна Орешкова также положительно оценила данную инициативу депутатов. Она обратила внимание, что руководство школ и детсадов, "отказывая в приеме детям без прививок, переживает почему-то не за них, а за привитых". "Но если вы верите в способность вакцины защитить от заболевания, то оснований для волнений нет", - подчеркнула адвокат.