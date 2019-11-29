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Движение "За права человека" обжаловало решение о своей ликвидации

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Движение "За права человека" обжаловало решение Верховного суда (ВС) РФ о ликвидации, сообщила юрист организации Ольга Жукова.

Как заявила Жукова "Интерфаксу", жалоба на решение была подана в апелляционную коллегию ВС по административным делам в пятницу. Юрист надеется, что жалоба будет рассмотрена в течение месяца.

По ее словам, в движении не согласны с решением о ликвидации, просят вышестоящую судебную инстанцию его отменить и отправить на новое судебное разбирательство другому судье.

1 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Львом Пономаревым движение "За права человека". Пономарев заявил "Интерфаксу", что движение продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации. Правозащитник также сообщал, что на съезде в субботу, 30 декабря, движение исправит недочеты в своем уставе, которыми вызвали недовольство министерства.

Ранее в ноябре в Минюсте "Интерфаксу" поясняли, что движение Пономарева не сможет после ликвидации продолжать работу вне зависимости от того, есть у организации юрлицо или нет.

Ольга Жукова За права человека Верховный суд

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