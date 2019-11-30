Движение "За права человека" учредит новую организацию

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.

"В субботу мы учредим новую общероссийскую общественную организацию без юрлица с тем же названием. На всякий случай, поскольку мы не очень верим, что выиграем в суде обжалование решения о ликвидации движения. Также в этот день пройдет учреждение коалиции гражданских организаций, чьей задачей будет защита конституционных прав граждан и борьба с преследованиями", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

По его словам, это будет "объединение граждан против преследований, гражданских активистов с правозащитниками, цель которого - взаимная поддержка ее участников в борьбе за права и законные интересы граждан России, против произвола, несменяемости и неподотчетности власти".

Кроме того, во второй половине дня пройдет съезд движения, которое ранее ликвидировал Верховный суд.

"На съезде мы внесем поправки в устав. Поскольку мы пока лишены юрлица только судом первой инстанции, у нас впереди еще апелляция, к ней мы и готовим поправки в устав. Мы понимаем, что нас уничтожили, но поправки в устав - справедливое требование. Мы говорили - подождите, дайте внести поправки, тогда рассматривайте нашу ликвидацию. Нам не дали. Поэтому вносим поправки сейчас, на апелляцию пойдем с поправками", - сказал Пономарев.

1 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Пономаревым движение "За права человека". Пономарев заявил "Интерфаксу", что движение продолжит работу.

29 ноября движение подало жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда по административным делам на решение о ликвидации движения "За права человека", сообщила юрист организации Ольга Жукова.

Многие правозащитные и общественные организации высказались против решения о ликвидации "За права человека" и выразили готовность помочь движению. Среди них - СПЧ, "Мемориал", Amnesty International и другие.