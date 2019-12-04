Поиск

Около сотни объектов "заминировали" в Москве за два дня

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах 2 и 3 декабря поступили в адрес почти 100 московских объектов, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Основной мишенью для злоумышленников в понедельник и вторник стали суды, медицинские учреждения и торговые центры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве полиция и спасатели после поступления угроз в понедельник проверяли такие крупные объекты, как ГУМ, ТЦ "Афимолл Сити", Мосгордума, а в Подмосковье - аэропорт "Домодедово".

"Вчера угрозы поступали в адрес МГУ, телецентра Останкино, храма Христа Спасителя, двух городских вокзалов, 20 больниц и поликлиник и 9 районных судов", - уточнил источник агентства.

Он добавил, что ни один из поступивших сигналов не подтвердился.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что количество эвакуированных для проверки городских объектов за два дня приблизилось к 10 тыс. человек.

Очередная волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября.

Москва

Новости по теме

Новости

10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Тарифы на коммунальные услуги в Москве пересмотрят с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Москве пересмотрят с 1 июля

Подорожание проезда в общественном транспорте Москвы не превысит инфляцию

Подорожание проезда в общественном транспорте Москвы не превысит инфляцию

В московской мэрии рассказали, за чей счет перекладывают плитку

Протесты в Москве

В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант

Московские школьники стали третьими в мире по читательской грамотности

Московские школьники стали третьими в мире по читательской грамотности

Третий за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах

Беспилотники "Калашникова" займутся видеомониторингом в Москве

В Москве 11 районных судов получили сообщения о минировании

В экстренные службы Москвы сообщили о минировании двух судов и двух ТЦ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');