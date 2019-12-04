Около сотни объектов "заминировали" в Москве за два дня

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах 2 и 3 декабря поступили в адрес почти 100 московских объектов, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Основной мишенью для злоумышленников в понедельник и вторник стали суды, медицинские учреждения и торговые центры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Москве полиция и спасатели после поступления угроз в понедельник проверяли такие крупные объекты, как ГУМ, ТЦ "Афимолл Сити", Мосгордума, а в Подмосковье - аэропорт "Домодедово".

"Вчера угрозы поступали в адрес МГУ, телецентра Останкино, храма Христа Спасителя, двух городских вокзалов, 20 больниц и поликлиник и 9 районных судов", - уточнил источник агентства.

Он добавил, что ни один из поступивших сигналов не подтвердился.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что количество эвакуированных для проверки городских объектов за два дня приблизилось к 10 тыс. человек.

Очередная волна "минирований" началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября.