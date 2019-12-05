Суд продлил арест фигуранту "дела 27 июля" Баршаю до конца января

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 27 января арест фигуранту "дела 27 июля" студенту МАИ Андрею Баршаю, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Байтурина в четверг.

Как сообщалось, студент находится на психиатрической экспертизе в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

По версии следствия, Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

После несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа были заведены уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Уже осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов (1 год условно).