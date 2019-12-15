Самолет "Москва-Гонконг" вернули из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер вернулся в "Шереметьево" после вылета в Гонконг из-за приступа у пассажира на борту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Одному из пассажиров после вылета из Москвы в Гонконг стало плохо. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета - "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

Самолет совершил штатную посадку.

"Самолет вырабатывал топливо, рассчитанное на беспересадочный полет до Гонконга, чтобы сесть с некритичным превышением полетной массы. Информация о якобы аварийной посадке с превышением посадочной массы не соответствует действительности", - сказал источник.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" подтвердили "Интерфаксу" возвращение самолета в аэропорт вылета.

"Совершен вынужденный возврат в аэропорт из-за ухудшения самочувствия пассажира", - сказали в пресс-службе.

Источник агентства позже уточнил, что пассажиру экономического класса стало плохо предположительно после избыточной дозы алкоголя.

"Пассажир злоупотребил алкоголем и потерял сознание. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. На аэродром была вызвана бригада реанимации", - сказал собеседник агентства.