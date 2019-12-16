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Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в московском метро

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на станции столичного метрополитена "Косино" (Некрасовская линия), сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали 23-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве в метро", - сказал Васенин. Установлено, что на станции "Косино" гражданин выстрелил в тоннель подземки из неизвестного оружия, после чего скрылся. Позднее мужчина, который вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет, был задержан полицейскими около станции метро "Лермонтовский проспект" (Таганско-Краснопресненская линия).

"Предварительной проверкой установлено, что мужчина находился на платформе станции метро "Косино" со своей знакомой. В присутствии пассажиров он, перемещаясь по платформе и поднимаясь по лестнице на выход, произвел несколько выстрелов", - сообщил Васенин.

Никто из пассажиров не пострадал. Изъятый у задержанного предмет отправлен на исследование, отметил представитель полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый арестован.

Владимир Васенин Москва МВД

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