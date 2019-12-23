Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта "дела 27 июля" Раджабова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.

23 декабря Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело Раджабова повторно.

27 ноября Тверской суд Москвы вернул прокурору уголовное дело для устранения препятствий его рассмотрению судом. Позже прокуратура отправила материалы дела по подсудности в Мещанский суд, но Раджабов был оставлен под арестом.

Вопрос о возврате дела суд поставил на обсуждение участников процесса по собственной инициативе. По мнению судьи, в обвинительном заключении не уточнено место преступления, совершенного, по версии следствия, Раджабовым.

Прокурор не поддержал позицию суда. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин заявил, что защита согласна на возвращение дела в случае освобождения Раджабова из-под стражи.

Раджабову вменяется угроза применения насилия к троим полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции протеста в центре Москвы 27 июля: по данным следствия, он бросил в их сторону пластиковую бутылку.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).