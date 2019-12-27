Поиск

Более 1 млн человек эвакуировали в Москве за месяц волны "минирований"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - За четыре недели угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили более 10 тыс. объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Многие объекты получали угрозы многократно - от пяти до десяти раз. Для проверки сигналов, поступавших с 28 ноября (когда в Москве началась волна "минирований" - ИФ), пришлось эвакуировать чуть более 1 млн человек", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его информации, в четверг, 26 декабря, в Москве анонимы "заминировали" свыше 100 объектов образования, почти 20 судов, более 50 торговых центров, несколько медучреждений и другие объекты. Кроме того, в письмах содержались угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях столичного метро и десятках инженерных сооружений города.

"Для проверки сообщений в общей сложности вчера было эвакуировано свыше 75 тыс. человек", - подчеркнул источник. Ни в одном случае сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились, напомнил он.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что анонимные "минеры" массово распространяют угрозы по электронной почте только в будние дни. "Единственный будний день с 28 ноября, когда в Москве не было массовых эвакуаций, это минувшая среда, 25 декабря", - пояснил собеседник агентства.

Пик "минирований" в Москве пришелся на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее 1 тыс. городских объектов, а количество эвакуированных приблизилось к 170 тыс. человек. До этого, 10 декабря, в российской столице по аналогичной причине эвакуировали более 120 тысяч человек за день.

Москва

Новости по теме

Новости

Неизвестный "заминировал" главный офис Сбербанка в Москве

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание перед Новым годом

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

В Москве на складе второй этаж обрушился на первый

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');