Более 1 млн человек эвакуировали в Москве за месяц волны "минирований"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - За четыре недели угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили более 10 тыс. объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Многие объекты получали угрозы многократно - от пяти до десяти раз. Для проверки сигналов, поступавших с 28 ноября (когда в Москве началась волна "минирований" - ИФ), пришлось эвакуировать чуть более 1 млн человек", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его информации, в четверг, 26 декабря, в Москве анонимы "заминировали" свыше 100 объектов образования, почти 20 судов, более 50 торговых центров, несколько медучреждений и другие объекты. Кроме того, в письмах содержались угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях столичного метро и десятках инженерных сооружений города.

"Для проверки сообщений в общей сложности вчера было эвакуировано свыше 75 тыс. человек", - подчеркнул источник. Ни в одном случае сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились, напомнил он.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что анонимные "минеры" массово распространяют угрозы по электронной почте только в будние дни. "Единственный будний день с 28 ноября, когда в Москве не было массовых эвакуаций, это минувшая среда, 25 декабря", - пояснил собеседник агентства.

Пик "минирований" в Москве пришелся на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее 1 тыс. городских объектов, а количество эвакуированных приблизилось к 170 тыс. человек. До этого, 10 декабря, в российской столице по аналогичной причине эвакуировали более 120 тысяч человек за день.