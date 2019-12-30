Метель и гололедица ожидаются в Москве в понедельник

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В столице в понедельник с утра начнется метель, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 часов с сохранением до конца суток 30 декабря, в Москве ожидается усиление ветра порывами 13-18 м/с, снег, метель, гололедица", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям Москвы переждать непогоду в зданиях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендовано двигаться со сниженной скоростью и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Ранее и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что за сутки до нового года погода в столице начнет резко меняться: через Московский регион пройдет фронтальный раздел, который принесет с собой осадки, после чего начнется похолодание.