Главный нарколог Минздрава рассказал, что лучше всего пить в новогоднюю ночь

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В новогоднюю ночь лучше всего пить белое вино, танцевать и гулять, считает главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Можно, конечно (выпить - ИФ). Наши рекомендации - сухое белое вино. Наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности: танцы, песни, прогулки, надеюсь, по заснеженной Москве. Тогда можно сказать, что Новый год мы встретили нормально, хорошо, без тяжелых последствий", - сказал Брюн журналистам во вторник.

При этом он не советовал "увеличивать градус" после выпитого в полночь бокала шампанского. "Часто начинаем Новый год с шампанского, то есть газированного напитка, потом начинаем наслаивать крепкие напитки. Этот способ достаточно смертельный. Алкоголь крепкий на фоне газированных напитков всасывается быстрее, происходит алкогольный удар, можно потерять ориентацию в пространстве, времени после потребления алкоголя", - сказал он.

По словам Брюна, "самое главное, что доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки как можно дольше". Главный нарколог предостерег взрослых от чрезмерного наслаждения алкоголем при детях. "Все идет из семьи. Дети видят, как родители потребляют алкоголь и радуются, эта модель закрепляется в сознании и вот мы получаем стойкое позитивное восприятие алкоголя детьми. Воздержитесь от щенячьего восторга при употреблении алкоголя при детях", - сказал Брюн.

Кроме того, эксперт заявил, что автолюбителям лучше не садиться за руль ранее, чем через сутки после празднования Нового года. "Самое главное, от чего хочется предостеречь - не садиться пьяными за руль. А что значит пьяным? Существует ошибочное мнение, что алкоголь выводится из организма якобы за несколько часов. На самом же деле это не так, может потребоваться два-три дня", - сказал Брюн.

По его словам, не стоит садиться за руль на утро после новогодней ночи. "Ошибочно считать, что после употребления алкоголя в новогоднюю ночь с утра можно садиться за руль, это такое же "пьяное вождение". "Пьяным" вождение может быть и спустя 12 и спустя 24 часа после употребления алкоголя", - сказал он.

Брюн также призвал не переоценивать свои силы и одеваться по погоде во время новогодних прогулок. "После употребления алкоголя мы не можем адекватно оценить температуру окружающей среды. Нам кажется, что на улице тепло и мы начинаем одеваться легче, чем необходимо. На самом же деле, мы переохлаждаемся. Надо очень внимательно следить за тем, как мы одеваемся на улицу и сколько проводим на холоде, не переохлаждаться", - сказал он.