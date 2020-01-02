В Москве потребление воды в новогоднюю ночь упало на треть

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Специальная подготовка к резкому снижению расхода воды в Москве позволила "Мосводоканалу" пройти новогодний перепад без сбоев и аварий, сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) компании Андрей Фомушкин; он также рассказал, что в новогоднюю ночь потребление воды в столице упало почти на треть.

"Уникальность новогодней ночи в том, что в считанные часы мы переходим от режима практически максимального водопотребления к минимальному режиму. 31 декабря москвичи потребили 3 млн 22 тыс. кубометров воды, а 1 января - уже 2,2 млн, то есть на 30% меньше. Начиная с 22:00, когда все салаты нарезаны и закончены праздничные приготовления, все краны закрываются и все садятся за новогодний стол", - рассказал Фомушкин.

Начальник ЦДУ также пояснил, что воду, подаваемую в город, необходимо перераспределять, в частности, направлять ее в регулирующие узлы. "Здесь важна слаженная работа всех подразделений ("Мосводоканала" - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

По его словам, ЦДУ "Мосводоканала" контролирует контролирует все системы водоснабжения и водоотведения. "В Центральную диспетчерскую стекается вся информация с 450 точек контроля давления воды в городе, с более 100 точек контроля наполнения в канализационных каналах и коллекторах, вся информация о работе очистных сооружений, станций водоподготовки, насосных станций и регулирующих узлов. Все это стекается сюда, анализируется и сверяется с заданными режимами работы, и как только появляются какие-то отклонения, мы это видим здесь на мониторах", - сообщил Фомушкин.

Степень автоматизации в системах снабжения и отведения воды очень высокая, задача сотрудников "Мосводоканала" - "только проконтролировать, чтобы все работало так, как задано", пояснил руководитель ЦДУ. "В том числе, был задан режим работы на Новый год, принимались меры на станциях водоподготовки, насосных станциях, очистных сооружениях", - добавил он.

По его словам, эта подготовительная работа позволила системам водоснабжения столицы "пройти новогоднюю ночь с высокой степенью стабильности". "Никаких отклонений и нарушений не было, по качеству воды все соответствовало нормативным требованиям", - подчеркнул начальник ЦДУ.

Фомушкин отметил, что на отдельный монитор в ЦДУ выводятся данные с городских камер видеонаблюдения, показывающих работу ремонтных бригад. "В усиленном режиме в новогодние каникулы у нас занимаются плановыми работами 66 ремонтных бригад, в каждой из которых по три человека. Если поступает информация о какой-то аварии, они немедленно выезжают на место. В обычное время это 49 бригад", - сказал начальник ЦДУ.

Диспетчеры ЦДУ также видят работу 35 городских снегоплавильных пунктов, принадлежащих "Мосводоканалу". Температура бытовых сточных вод в любое время года составляет 18 градусов, что позволяет использовать их для утилизации снега. Образовавшуюся талую воду отправляют на очистные сооружения, где она проходит такие же стадии очистки, как и сточные воды, пояснил Фомушкин.

По словам главы ЦДУ, москвичи с каждым годом потребляют все меньше и меньше воды. Так, в новогоднюю ночь 1995 года москвичи потребили 7,5 млн кубометров воды. В обычные дни москвичи употребляют в среднем 134 литра воды на человека, тогда как в 2006 году этот показатель был вдвое больше - 280. Общее водопотребление в городе в 2019 году составляло в среднем 2,9 млн кубов в сутки. Минимум потребления воды приходится на 4 утра, пиковые нагрузки на водопровод отмечаются с 7 до 9 утра (выходные - с 9 до 11) и с 20 до 23 часов вечера.