В Москве началась акция по сбору новогодних елей на переработку

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - С этого воскресенья и до конца февраля в Москве будут работать 379 точек приема новогодних елок на утилизацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Как рассказал собеседник агентства, с адресами точек их приема можно ознакомиться на сайте департамента.

"Вместо того, чтобы выбрасывать ели в обычный мусорный контейнер, можно отвезти их в специальные пункты утилизации, где деревья переработают в щепу, - отметил он. - В дальнейшем ее используют в сельском хозяйстве, при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп, а также в вольерах, где содержатся животные".

В департаменте напомнили, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве регулярно с 2016 года, ее главная цель - грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме раздельного сбора отходов.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках акции принимаются елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений, приемка на утилизацию осуществляется бесплатно.