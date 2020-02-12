Москвичи сдали в переработку рекордное количество новогодних елок

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на пункты переработки новогодних елок поступило уже более 46 000 деревьев, это рекордный показатель для акции "Елочный круговорот", написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что сбор елок продлится до конца февраля.

Жители Южного административного округа сдали 11 233 дерева, Северо-Западного - 5800, Юго-Западного - 5762.

"Елочный круговорот" впервые запустили в 2016 году, когда в городе был открыт единственный пункт приема в Битце и было сдано 500 деревьев. В 2018 году москвичи сдали 7000 елок, в 2019 году - 27 000, напомнил мэр.

Елки дробилками перерабатываются в щепу, которую используют в качестве мульчи вокруг деревьев или которой посыпают вольеры в зоопарках и дорожки в парках.