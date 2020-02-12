Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Москвичи сдали в переработку рекордное количество новогодних елок

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве на пункты переработки новогодних елок поступило уже более 46 000 деревьев, это рекордный показатель для акции "Елочный круговорот", написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что сбор елок продлится до конца февраля.

Жители Южного административного округа сдали 11 233 дерева, Северо-Западного - 5800, Юго-Западного - 5762.

"Елочный круговорот" впервые запустили в 2016 году, когда в городе был открыт единственный пункт приема в Битце и было сдано 500 деревьев. В 2018 году москвичи сдали 7000 елок, в 2019 году - 27 000, напомнил мэр.

Елки дробилками перерабатываются в щепу, которую используют в качестве мульчи вокруг деревьев или которой посыпают вольеры в зоопарках и дорожки в парках.

Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

Суд вынес приговор убийце полицейского на станции метро "Курская" в Москве

Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях

Москвичи смогут оплатить электроэнергию в соцсетях

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Новый коронавирус в Китае

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Москвичей предупредили о вечерней метели, снеге и порывах ветра

Москвичей предупредили о вечерней метели, снеге и порывах ветра

В Москве задержали пранкера, разыгравшего приступ от коронавируса в метро

В Москве задержали пранкера, разыгравшего приступ от коронавируса в метро

Москва сократит на 60 млн рублей расходы на разгон облаков

На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');