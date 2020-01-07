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Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Посольство Таджикистана в России не подтверждает информацию о таджикском гражданстве у восьми человек, погибших при пожаре в подмосковном Раменском, говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке во вторник.

"Посольство сообщает, что информация, распространенная рядом российских СМИ о погибших и пострадавших гражданах Таджикистана во время пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области 7 января 2020 года, не соответствует действительности", - сказали дипломаты.

МоскваПри пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человекПри пожаре в тепличном комплексе в Раменском погибли восемь человекЧитать подробнее

В дипмиссии уточнили, что сотрудники посольства выяснили это, побывав на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что все погибшие - граждане Таджикистана.

По данным спасателей, пожар произошел рано утром в воскресенье на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово, сгорели несколько бытовок.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. По данным СКР, личности погибших на данный момент не установлены. Помимо восьми погибших, в пожаре пострадал еще один человек, он отправлен в больницу. Предварительно, причиной ЧП стала неисправность электропроводки.

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