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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Датский циклон принесет снегопад в Москву

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Над Северным морем, у побережья Дании, в пятницу сформировался циклон, который будет быстро смещаться на восток, в субботу, 11 января, в зону действия циклона попадет столичный регион, сообщил портал "Метеоновости".

"После полуночи 11 января небольшой снег начнется на территории Новой Москвы, затем зона снегопада заденет и южные округа столицы. К утру выпадет 1-2 см снега", - говорится в сообщении в пятницу.

По прогнозу, днем в субботу влияние циклона сохранится, в Москве выпадет еще около 2 см снега, на территории Новой Москвы - 2-4 см.

"Температура воздуха в течение суток в столичном регионе сохранится отрицательная, что не позволит снегу таять. На всей территории столичного региона высота снежного покрова к утру 12 января не превысит 5-7 см", - пишут "Метеоновости".

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом" также говорил, что в субботу в Московском регионе ожидается снег.

Дания Москва

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