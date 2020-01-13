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Москва сдаст в аренду помещения в доходном доме по проекту Кекушева на Пречистенке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве 6 февраля пройдет аукцион за право арендовать помещения в доходном доме Исакова - здании по адресу Пречистенка 28, построенном в 1906 году по проекту Льва Кекушева. На торги будут выставлены 130 квадратных метров, сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике.

Начальная цена лота - 944 313 рублей. Заявки на участие в тендере будут принимать до 31 января 2020 года.

Дом Исакова - объект культурного наследия федерального значения. Здание построено в стиле модерн и богато украшено, а также в нем детально проработаны оконные переплеты и обрамления. В центре аттика расположено овальное слуховое окно, по сторонам которого помещены две полулежащие женские фигуры-горельефы, изображающие Просвещение и Строительство.

"Несмотря на "возраст" - зданию больше ста лет - оно сохранилось в хорошем состоянии, и на данный момент является жилым. Стоит отметить факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность - расположение в престижном районе центра Москвы, хорошая инфраструктура, транспортная доступность и близость сразу нескольких станций метро", - заявил через пресс-службу глава департамента Геннадий Дегтев.

Москва Лев Кекушев Пречистенка департамент по конкурентной политике

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