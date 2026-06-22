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Проверка выявила неудовлетворительное состояние дачи работы Кекушева в Подмосковье

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Главное управление культурного наследия Московской области выявило нарушения обязательных требований по поддержанию в надлежащем состоянии объекта культурного наследия "Дача Ермакова (летняя), 1909 год, архитектор Лев Кекушев" в Пушкинском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Собственники не исполняют обязанность по поддержанию объекта в надлежащем состоянии. В ходе визуального осмотра инспектор главного управления культурного наследия Московской области выявил неудовлетворительное состояние крыши, цоколя, стен, перекрытий и полов", - говорится в сообщении.

Собственникам объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере охраны объектов культурного наследия. За такое нарушение полагается штраф от 15 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан.

Директор Торгово-промышленного товарищества суконнопрядильной фабрики Алексей Ермаков заказал проект дачного дома Льву Кекушеву в 1908 году. После 1917 дача была национализирована. По данным Единого госреестра объектов культурного наследия народов России, дача получила статус объекта культурного наследия регионального значения в 2017 году. В доме живут несколько семей.

Подмосковье Лев Кекушев Пушкинский округ Московская область
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