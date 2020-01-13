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Директора школы в Москве заподозрили в попытке "заказать" жену ее любовника

С целью убрать соперницу женщина привлекла двух своих бывших учеников

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Директор одной из московских частных школ задержана по подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору)", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения, их фамилии не уточняются.

По данным следствия, в конце 2019 года 35-летняя женщина - директор одной из частных школ на юге столицы - решила убить супругу своего любовника и привлекла с этой целью двух бывших учеников школы.

9 января фигурантка дела 1999 года рождения сообщила своему сообщнику - мужчине 1998 года рождения, что женщина, которую "заказала" директор школы, идет домой, рассказала Иванова. Подозреваемый подкараулил потерпевшую и не менее шести раз ударил ее ножом в шею и туловище, добавила представитель СКР.

По ее словам, пострадавшая была доставлена в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Следствие намерено просить суд об аресте фигурантов дела, добавила Иванова.

СКР Москва Юлия Иванова

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