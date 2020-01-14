Следствие попросило освободить экс-начальника внуковской таможни от уголовного преследования

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следствие попросило Солнцевский суд Москвы прекратить уголовное дело и назначить штраф бывшему начальнику таможни аэропорта "Внуково" генералу-майору Юрию Шебуняеву, находящемуся в международном розыске по делу о контрабанде товаров из Турции, сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

"В Солнцевский суд Москвы направлены материалы в отношении Шебуняева о прекращении уголовного дела и назначении меры в виде судебного штрафа", - сказал Енгибаров во вторник "Интерфаксу".

По его словам, дата судебного заседания еще не назначена.

В 2016 году Шебуняеву по делу о контрабанде было заочно предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 24 января 2017 года Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Шебуняева. Два года назад он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по делу о контрабанде товаров из Турции.

В апреле 2016 года в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны замначальника Внуковской таможни - начальник таможенного поста аэропорта "Внуково" Роман Курзенков, начальник отдела специальных таможенных процедур N4 Михаил Фаст, замначальника отдела специальных таможенных процедур N3 Алексей Плитин и главный государственный таможенный инспектор Игорь Кудряшов.

По версии следствия, Курзенков совместно с иными неустановленными должностными лицами внуковской таможни организовал канал по незаконному ввозу коммерческих партий товаров через "зеленый коридор" таможенного поста аэропорта.

Трое сотрудников были арестованы, а Курзенков скрылся от следствия и объявлен в розыск. Позднее суд отправил под стражу заместителя начальника этой таможни Вячеслава Лацких.