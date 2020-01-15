Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня на службу 02 поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку", - сказали в пресс-службе.

В результате инцидента никто не пострадал, задержанный доставлен в ОМВД для разбирательства.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, по предварительной информации, мужчина вложил деньги в финансовую пирамиду и таким образом пытался их вернуть.