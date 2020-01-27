В Люблине водитель "Лады" без номеров устроил стрельбу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел около 11:45 в воскресенье.

Полиция установила, что у дома 175 по Люблинской улице неизвестный в зеленом автомобиле "ВАЗ 21099" без госномеров несколько раз выстрелил в водителя Huynday и скрылся. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений.

Потерпевший был ранен в руку и грудь. Он госпитализирован. Стрелявший скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.