Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:41

В Люблине водитель "Лады" без номеров устроил стрельбу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел около 11:45 в воскресенье.

Полиция установила, что у дома 175 по Люблинской улице неизвестный в зеленом автомобиле "ВАЗ 21099" без госномеров несколько раз выстрелил в водителя Huynday и скрылся. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений.

Потерпевший был ранен в руку и грудь. Он госпитализирован. Стрелявший скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

МВД Москва

Новости по теме

Новости

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Автомобилист пробил ограждение и упал в Яузу в центре Москвы

Оставленных отцом в Шереметьево детей поместят в больницу для обследования

В "Шереметьево" мужчина бросил двух детей

Врачи осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Новый коронавирус в Китае

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Более 800 объектов Москвы проверили накануне из-за угроз о минировании

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');