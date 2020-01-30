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Пьяная пассажирка сообщила о бомбе на борту севшего в "Домодедово" самолета

Пьяная пассажирка сообщила о бомбе на борту севшего в "Домодедово" самолета
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пьяная пассажирка угрожает "взорвать" пассажирский самолет, прибывший из Симферополя в Москву. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово" несколько минут назад. После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал источник.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента.

Как выяснилось, инцидент произошел на борту рейса авиакомпании S7 2008 Симферополь - Москва. Перевозчик сообщил, что экипаж действовал по инструкции, рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия.

Как уточняет информированный источник, неадекватная пассажирка заблокировала проход между рядами. В руках у нее сумка, женщина заявляет, что внутри якобы находится взрывное устройство. Она никого не подпускает к себе, требований не предъявляет.

Москва Домодедово

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