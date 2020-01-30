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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:05

У буйной пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Взрывного устройства на борту самолета, который угрожала взорвать молодая пассажирка, не обнаружено. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в сумке 35-летней пассажирки только ее личные вещи.

На борту самолета также взрывчатых веществ или иных опасных предметов не найдено.

Сама нарушительница задержана. По словам источника, она в невменяемом состоянии, ее направят на токсикологическую и судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что неадекватная женщина, прилетевшая в Москву из Симферополя угрожает взорвать самолёт, утверждая, что в ее сумке находится бомба.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. В S7 сообщили "Интерфаксу", самолет благополучно приземлился. Экипаж действовал по инструкции, пассажиркой занялись сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта.

Женщина была задержана.

Москва Домодедово

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