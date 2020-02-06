ГИБДД отменила штрафы за новогодние гирлянды на электробусах в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Штрафы в отношении водителей и должностных лиц, которые были ответственны за выпуск на линию украшенных праздничными световыми гирляндами электробусов, аннулированы, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот - вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов. Общий вердикт - на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении в твиттере департамента в четверг.

Там отметили, что в следующем году на улицы столицы выпустят в два раза больше электробусов, украшенных новогодними гирляндами.

Во вторник. 4 февраля, газета "Коммерсантъ" писала, что ГИБДД сочла новогоднее оформление общественного транспорта Москвы нарушением действующих норм. Водители и должностные лица, ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами, были оштрафованы.

"Ъ" также отмечал, что Госавтоинспекция проверяет законность другого вида инновационного оформления - подсветки днища. Нештатные источники света могут дезориентировать участников движения, поясняли эксперты, кроме того, гирлянды могут представлять опасность для пешехода, который может задеть их рукой и получить удар током.