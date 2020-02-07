Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:03

В ЦОДД Москвы поддержали предложение по максимальному штрафу за превышение скорости

В ЦОДД Москвы поддержали предложение по максимальному штрафу за превышение скорости
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Увеличение штрафов за превышение на дорогах максимально допустимой скорости необходимо для повышения безопасности всех участников дорожного движения, штраф в 5000 рублей за это нарушение - не "конская" мера, заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян.

"Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч", - отметил он на пресс-конференции в пятницу.

"Штраф за превышение скорости в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки (за превышение на 20-40 км/ч - ИФ) абсолютно не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение, угрожающее безопасности", - добавил замруководителя ЦОДД.

По словам Шахбазяна, руководство транспортного комплекса Москвы доносило свою позицию до федеральных органов власти о необходимости повышения штрафов за превышение скорости.

В конце января сообщалось, что Минюст РФ подготовил проект нового КоАП, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года. Согласно предлагаемым изменениям, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), за превышение на 40-60 км/ч - 4 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей), за превышение на 60 км/ч и выше - 5 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс. рублей).

ЦОДД Москва Артур Шахбазян

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр пообещал москвичам "хорошую погоду для лыжных прогулок" в выходные

До конца года в Москве заработает система по контролю за переработкой у таксистов

Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Температура в Москве достигла минимума с начала зимы

Температура в Москве достигла минимума с начала зимы

Группу столичных врачей-онкологов уличили в хищении лекарств на 100 млн руб.

Группу столичных врачей-онкологов уличили в хищении лекарств на 100 млн руб.

Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке в 10 млн рублей

В Москве задержали поджигателя Никулинского суда

"Левый фронт" проведет в Москве митинг, касающийся поправок в Конституцию

Гидрометцентр пообещал москвичам погодные "качели" в ближайшие дни

Гидрометцентр пообещал москвичам погодные "качели" в ближайшие дни

В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');