В ЦОДД Москвы поддержали предложение по максимальному штрафу за превышение скорости

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Увеличение штрафов за превышение на дорогах максимально допустимой скорости необходимо для повышения безопасности всех участников дорожного движения, штраф в 5000 рублей за это нарушение - не "конская" мера, заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян.

"Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч", - отметил он на пресс-конференции в пятницу.

"Штраф за превышение скорости в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки (за превышение на 20-40 км/ч - ИФ) абсолютно не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение, угрожающее безопасности", - добавил замруководителя ЦОДД.

По словам Шахбазяна, руководство транспортного комплекса Москвы доносило свою позицию до федеральных органов власти о необходимости повышения штрафов за превышение скорости.

В конце января сообщалось, что Минюст РФ подготовил проект нового КоАП, предусматривающий увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, что новая редакция Кодекса вступит в силу 1 января 2021 года. Согласно предлагаемым изменениям, штраф за превышение на 20-40 км/ч составит 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), за превышение на 40-60 км/ч - 4 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей), за превышение на 60 км/ч и выше - 5 тыс. рублей (сейчас 2-2,5 тыс. рублей).