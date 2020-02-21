Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к террористической деятельности, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд признал Гриценко виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета). В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить бывшего украинского министра к девяти годам колонии общего режима. Защита наставила на оправдательном приговоре.

Согласно фабуле уголовного дела, 6 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко выступил на украинском телевидении с призывами к подрывам российских поездов в приграничных регионах, а также автомобилей в Москве и Таганроге.

В настоящее время Гриценко объявлен Россией в розыск. В апреле 2019 года Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

Российская защита Гриценко заявляла об отсутствии в его действиях состава преступления. Кроме того, при рассмотрении дела в суде по существу адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что Интерпол отказался сотрудничать с Россией по вопросу выдача украинского экс-министра для сохранения принципа нейтралитета.