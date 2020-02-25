В Москве задержали "бэтмобиль"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники правоохранительных органов изъяли у водителя самодельно сконструированное по мотивам зарубежных комиксов транспортное средство, сообщили в пресс-службе МВД России. Необычный автомобиль напоминает транспортное средство супергероя зарубежных комиксов Бэтмена.

"Сотрудники ДПС пресекли перемещение по дорогам столицы самодельного "бэтмобиля". 22 февраля экипажем ДПС на Кутузовском проспекте в районе дома 5/3 по ходу движения в центр было остановлено необычное транспортное средство под управлением 32-летнего жителя столицы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, средство передвижения, схожее с транспортом героя зарубежных комиксов, изготовлено вне заводских условий, путем самодельной сборки в частной мастерской.

"Кроме того, оно не зарегистрировано в государственных органах, не имеет сертификата одобрения типа транспортного средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении", - пояснили в пресс-службе.

Замер габаритов "автомобиля" показал превышение допустимых норм.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).

Также вынесено два определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид") и статье 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра).

Транспортное средство перемещено на специализированную стоянку, добавили в МВД.