Пассажиры МЦД сэкономили более 300 млн руб. благодаря оплате проезда "Тройкой"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Благодаря оплате проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) картой "Тройка", а также возможности бесплатной пересадки с МЦД на станции метро и Московское центральное кольцо (МЦК) пассажиры уже сэкономили более 310 млн рублей почти за три месяца со дня введения платного режима поездок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу.

"При оплате проезда на МЦД картой "Тройка", в отличие от обычных билетов на пригородные электрички, пассажир получает право бесплатной пересадки на станции метро и МЦК, отмеченные на схеме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение года пассажиры первых двух диаметров МЦД смогут экономить на проезде до 7 млрд рублей в год при оплате картой "Тройка".

Благодаря тарифной системе МЦД и оплате проезда на диаметрах "Тройкой" москвичи могут экономить на ежедневных поездках до 50%, а жители Московской области до 75%. Бесплатная пересадка на метро и МЦК доступна в течение 90 минут после первой валидации при оплате по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".

В настоящее время на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро и МЦК. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.