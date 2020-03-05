Власти Москвы предостерегли школы от перегибов с профилактикой коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Департамент образования Москвы запретил школам использовать бактерицидные облучатели открытого типа и рекомендовал не усердствовать с мерами защиты от коронавируса, ограничившись рекомендациями февральского приказа по профилактике ОРВИ и гриппа. Это "Интерфаксу" сообщила замглавы департамента Алена Шахова.

Приказ №65 от 27 февраля содержит все необходимые советы, отметила она. Там есть рекомендации наблюдать за здоровьем детей, отменить массовые и выездные мероприятия и другие меры профилактики и создания безопасных условий для учебы.

"Иные меры, сверх указанных в приказе, носят чрезмерный характер", - подчеркнула она.

После инцидента 2 марта, когда в школе №1415 первоклассники получили ожоги роговицы из-за включенной кварцевой лампы, департамент разослал письма с запретом использовать облучатели того же типа.

Департамент усилил контроль за исполнением приказа №65, чиновники ездят по школам и другим образовательным учреждениям и проверяют, как там проводят профилактику, отметила Шахова.

Об инциденте в школе №1415 стало известно 3 марта. Выяснилось, что учительница включала кварцевую лампу на время перемены, а затем забыла выключить. Пострадали больше двух десятков детей. По факту возбуждено уголовное дело. Департамент обещал учительницу уволить. Пока уволился директор школы Александр Лебединец.