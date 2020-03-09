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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Вылетевший из "Шереметьево" самолет вернется обратно из-за неполадок

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Sukhoi Superjet в понедельник после вылета в Ростов-на-Дону возвращается в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как он рассказал, лайнер вылетел из "Шереметьево" около часа назад. Однако после вылета, по предварительным данным, возникли технические неполадки, и командир принял решение вернуться в аэропорт вылета, отметил собеседник агентства.

На борту порядка 80 человек.

По данным источника, самолет вырабатывает топливо в районе Красноармейска и готовится совершить посадку в "Шереметьево".

Ростов-на-Дону Шереметьево

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