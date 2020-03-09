Superjet с техническими проблемами благополучно сел в "Шереметьево"
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Sukhoi Superjet сообщением Москва - Ростов-на-Дону компании "Аэрофлот" в понедельник совершил посадку в аэропорту "Шереметьево", следует из данных сайта Flight Radar 24.
Перед этим лайнер совершил несколько кругов для выработки топлива в районе Красноармейска.
Ранее стало известно, что лайнер возвращается в аэропорт вылета в связи с техническими проблемами.
Командир доложил, что "сработал датчик неисправности второго двигателя".