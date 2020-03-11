Кабаре Crazy Horse перенесло концерты в Москве из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Парижское кабаре Crazy Horse решило перенести с марта на октябрь выступления в московском театре Crave, сообщила пресс-служба театра. Организация пообещала всем вернуть деньги за купленные билеты.

Гендиректор Crave Олег Кулухов напомнил через пресс-службу, что власти Москвы включили Францию в список стран, по приезде из которых нужно выдержать двухнедельный карантин по коронавирусу. И, хотя на концерт уже распродали большую часть билетов, театр вместе с менеджментом кабаре решил перенести гастроли на октябрь.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта своим указом обязал всех, приезжающих из стран с неблагополучной обстановкой по COVID-19, сообщать о приезде чиновникам и выдерживать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда. Франция вошла в список этих стран наряду с Китаем, Италией, Ираном, Германией и другими.

10 марта мэр запретил проведение в городе мероприятий с численностью свыше 5000 человек на срок до 10 апреля.

Кабаре Crazy Horse было основано в 1951 году. Гастроли труппы в Москве должны были пройти с 25 по 29 марта.