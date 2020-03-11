Иностранные туристы начали отменять поездки в Москву из-за самоизоляции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры попросили мэрию Москвы объяснить, что подразумевается под "самоизоляцией" для иностранных туристов, поскольку иностранцы начали отказываться от поездок в город из-за введенного там двухнедельного карантина для приезжих. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Со слов туроператоров она сказала, что резко выросло число случаев аннулирования поездок в Москву. "Некоторые страны, в частности Франция и Италия, уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, так как они могут попасть на 14-дневный карантин", - отметила Тюрина.

Ситуацию осложняет то, что власти не разъяснили, на какой срок введены эти требования о двухнедельной самоизоляции, и каков механизм исполнения этого требования. В частности, туроператорам непонятно, где должен изолироваться иностранный турист, и кто будет контролировать выполнение режима ограничений.

По словам Тюриной, музеи и отели готовы аннулировать бронирования до определенного срока, например, до конца марта, но не готовы пересматривать условия по аннуляциям в целом. Гостиницы отказываются возвращать туроператорам деньги за аннуляции бронирований без штрафов. Похожая проблема с музеями Кремля, отметила представитель РСТ: туркомпании просят перевести средства за билеты на депозиты или зачесть их в счет будущих продаж, руководство аннулирует билеты без возврата денег.

Мэр Сергей Собянин 5 марта подписал указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, указ обязывает всех, кто прибыл из стран с неблагополучной обстановкой по COVID-19, по прибытии самоизолироваться на 14 дней. В перечень неблагополучных стран попали Китай, Германия, Испания, Италия, Иран, Южная Корея и Франция.

Нарушителям карантина мэрия пригрозила штрафами до 80 000 рублей. Если нарушение самоизоляции приведет к заражению и смерти человека, нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы, отмечали чиновники.