Причиной ЧП в воинской части в Подмосковье стал взрыв баллона

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали при чрезвычайном происшествии в Московской области из-за разрыва баллона, сообщил в среду Западный военный округ (ЗВО).

"В результате разрыва баллона военнослужащий контрактной службы получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Трое военнослужащих получили ссадины и ушибы, им также оказана медицинская помощь", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс".

По данным пресс-службы, "11 марта в воинской части, дислоцированной в Луховицком районе Московской области, во время проведения хозяйственных работ по сортировке металлолома произошло разрушение корпуса баллона, находящегося под давлением".

Ранее в среду источник сообщил "Интерфаксу", что "в воинской части в подмосковных Луховицах взорвался неустановленный предмет".

"Пострадали три контрактника и срочник", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие по наряду "Скорой" отправлены в местную районную больницу, сообщил он.