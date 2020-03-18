Из больницы в Коммунарке выписали более 100 человек, у которых подозревали COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - С начала открытия медицинского комплекса в Коммунарке в новой Москве из него выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в городском штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду.

Из этого количества пациентов 40 человек были выписаны накануне, 17 марта. "У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что на данный момент "нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания".

"Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус. Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения", - сказал главврач больницы Денис Проценко.

Выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

Больница в Коммунарке

Накануне, 17 марта, Проценко сообщал, что больница в Коммунарке с 1 марта приняла 499 пациентов, у которых либо подозревался, либо был подтвержден диагноз - коронавирус.

В начале марта заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке.

Больница в Коммунарке станет опорной для всех таких пациентов, отмечала Ракова. В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс, сообщала представитель московской мэрии.