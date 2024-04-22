Рост цен на московских АЗС замедлился на фоне снижения биржевых котировок на топливо

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рост розничных цен на автомобильное топливо в Москве замедлился на прошлой неделе на фоне их снижения в биржевом сегменте, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 22 апреля средневзвешенная цена дизтоплива на столичных АЗС составляет 63,66 руб./л, что на 5 копеек выше, чем по данным на 15 апреля. Аи-92 и Аи-95 за неделю подорожали в среднем на 4 копейки, до 51,42 руб./л и 57,04 руб./л соответственно.

Рост цен обусловлен их увеличением на трех сетях АЗС. "Газпром нефть" в период с 15 по 21 апреля повысила стоимость дизельного топлива на 23 коп., до 63,55 руб./л, 92-го бензина - на 10 коп., до 51,49 руб./л, 95-го - на 21 коп., до 57,03 руб./л. На заправках "НефтьМагистрали" Аи-92 за неделю подорожал на 36 коп., до 50,68 руб./л, Аи-95 - на 30 коп., до 56,79 руб./л. "Татнефть" по итогам прошедшей недели повысила стоимость дизельного топлива на 39 коп., до 63,08 руб./л.

Розничные цены на автомобильное топливо в Москве перешли к активному росту с начала текущего месяца. Пик был зафиксирован по итогам недели с 8 по 15 апреля, когда все виды топлива подорожали в среднем на 20 копеек. В это же время биржевые цены как на дизтопливо, так и на бензины перешли к динамичному снижению после продолжительного подъема в предыдущие месяцы на опасениях о дефиците предложения. По итогам прошлой недели снижение стоимости Аи-92 на бирже достигло почти 11%, Аи-95 - 15%, а дизтоплива - 7,4%.