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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Большинство из 12 новых заболевших в Москве вернулись из Европы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Москве выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, за сутки их количество выросло на 12, сообщили в городском оперативном штабе.

Пандемия коронавируса

Детей среди новых заболевших нет. Большинство заразившихся прилетели из Европы, в том числе из Мюнхена, Цюриха и Барселоны.

"Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента. Двое родных уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции. Среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала", - сказал представитель штаба.

В России за сутки число зараженных COVID-19 выросло на 52, до 199 человек. В их числе 11 иностранцев, рассказали ранее в четверг в Роспотребнадзоре. От коронавирусной инфекции никто не умер. Москвичка с коронавирусом, о смерти которой стало известно ранее, умерла от отрыва тромба.

Москва Роспотребнадзор

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