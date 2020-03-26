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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

В Москве в медклинике произошел взрыв

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов. Начался пожар. Из здания вывели 200 человек. Пожар потушили, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, хлопок в подвале четырехэтажного административного здания по адресу Хорошевское шоссе, дом 43Г произошел в 9:56.

В московском управлении МЧС "Интерфаксу" сказали, что площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.

Ряд СМИ сообщил, что взрыв на Хорошевском шоссе произошел на электроподстанции. Эту информацию не подтвердил замэра города Петр Бирюков. По его словам, никаких нештатных ситуаций на объектах энергетики столицы в четверг не было.

Москва МЧС Петр Бирюков

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