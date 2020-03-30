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Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает жителей Москвы о снеге, метели и сильной гололедице в течение всего дня 30 марта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МЧС, 30 марта с 6:00 до 21:30 в столице ожидается дождь, переходящий в снег, усиление северного ветра с порывами до 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, а также резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений и сильная гололедица.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Водителям советуют значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать "внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений". Парковать автомобиль следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва МЧС

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