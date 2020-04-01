В Москве "заминировали" несколько медицинских учреждений

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Москве проверяют несколько медицинских учреждений из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его данным, проводить эвакуацию персонала и больных в медучреждениях не планируется.

Волна лжеминирований в России началась 28 ноября 2019 года. Почти каждый будний день в Москве и Петербурге приходили массовые анонимные сообщения с угрозами взрыва в судах, школах, детских садах и больницах, а также на станциях метро. В марте анонимы начали "минировать" только что взлетевшие пассажирские самолеты.

В конце марта после начала перевода на дистанционную работу многих учреждений информация об угрозах почти перестала поступать.