Молочные кухни Москвы продлили часы работы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Московский департамент здравоохранения продлил время работы молочных кухонь на несколько часов в день, чтобы предупредить появление очередей. Раньше они работали с 6:30 до 12:00, теперь они будут работать до 15:00 с перерывом на обед с 12:30 до 13:00.

Москвичам чиновники рекомендовали посещать кухни по фамилиям в алфавитном порядке. Распределение будет зависеть от конкретной кухни. График работы каждого пункта можно будет узнать на сайте гормедтехника.рф, или по телефону 8 (495) 602-00-06.

По словам чиновников, в поликлиниках также организована централизованная передача рецептов на получение продукции сразу в молочно-раздаточные пункты.

"Если ребенок ранее уже получал питание, то рецепт сразу передается на молочную кухню. Если выписка рецепта будет производиться впервые, его смогут получить родители без присутствия ребенка", - уточняется в сообщении.

Эти меры вводятся, чтобы сократить контакты в условиях пандемии коронавируса.

В Москве до конца апреля введен режим самоизоляции. Родителям запрещено гулять с детьми. Москвичи могут выйти из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, за экстренной медицинской помощью, на помойку или погулять с собакой.